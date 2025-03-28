Bahçe Duvarında Korkutan Kaza! Yaralılar Var
Amasya'da seyir halindeki otomobil bahçe duvarına çarptı. Korkutan kazada can kaybı yaşanmazken 5 kişi yaralandı.
Amasya'da S.A. idaresindeki 19 KZ 330 plakalı otomobil, Boğazköy mevkisinde bir bahçenin duvarına çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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