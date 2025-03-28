Bahçe Duvarında Korkutan Kaza! Yaralılar Var

Amasya'da S.A. idaresindeki 19 KZ 330 plakalı otomobil, Boğazköy mevkisinde bir bahçenin duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA