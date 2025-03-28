Bahçe Duvarında Korkutan Kaza! Yaralılar Var

Amasya'da seyir halindeki otomobil bahçe duvarına çarptı. Korkutan kazada can kaybı yaşanmazken 5 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Bahçe Duvarında Korkutan Kaza! Yaralılar Var

Amasya'da S.A. idaresindeki 19 KZ 330 plakalı otomobil, Boğazköy mevkisinde bir bahçenin duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Amasya Trafik kazası
Son Güncelleme:
Edirne'de Sağanağa Teslim! Bayram Boyunca Devam Edecek Edirne'de Sağanağa Teslim! Bayram Boyunca Devam Edecek
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Samsun Atakum'da Ramazan Bayramı Denetimleri Arttı Samsun Atakum'da Ramazan Bayramı Denetimleri Arttı
ÇOK OKUNANLAR
Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak
Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak
Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı