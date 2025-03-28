Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Acı Günü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Acı Günü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz, akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Temiz için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları, personeller, Güney Temiz’in ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

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Kaynak: İHA

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