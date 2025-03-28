Edirne'de Sağanağa Teslim! Bayram Boyunca Devam Edecek

Meteorolojinin uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkili oldu. Yağışın Ramazan Bayramı boyunca devam edeceği bildirildi.

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Edirne'de Sağanağa Teslim! Bayram Boyunca Devam Edecek

Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, yağışın bayram boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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