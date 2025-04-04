Efeler Belediye Meclis Toplantısı Ertelendi
Efeler Belediyesi’nde bayram sonrası gerçekleştirilen meclis toplantısı ertelendi. Erteleme, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gerçekleşti.
Aydın Efeler Belediye Meclisi, Nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumunu gerçekleştirdi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başkanlığında gerçekleştirilen ve 10 gündem maddesinin yer aldığı toplantıya ise sadece 6 CHP’li meclis üyesi katılım sağladı.
Meclis yoklamasının alınmasının ardından Başkan Yetişkin, yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantıyı 7 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’da tekrar toplanmak üzere erteledi.
Kaynak: İHA
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