Bodrum'da Çevre Temizliği

Bodrum Belediyesi ekipleri, her yıl yaz sezonu öncesi gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarına Müskebi Mahallesi'nden başladı.

Bodrum'da Çevre Temizliği

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen temizlik çalışmaları, bu yıl 5-6 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 6. Bodrum Acı Ot Festivali öncesi Müskebi Mahallesi2nden başladı. 8 araç ve 70 personelden oluşan ekip, Müskebi Pazar Yerinden başlayarak festivalin düzenleneceği Cumhuriyet Caddesi ile caddeye bağlı ara sokaklarda temizlik yaptı.

Ayrıca Köyiçi mevkiindeki alanlarda ot temizliği, süpürme ve yol yıkama işlemleri gerçekleştirdi. Temizlik çalışmalarında, Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 11 kişilik ekip de budama çalışması yaptı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise Acı Ot Festivali için alan kurulumu ve teknik destek sağladı.

Bodrum Belediyesi’nin kapsamlı temizlik çalışmaları, yaz aylarında yoğunluk yaşanacak mahalleler başta olmak üzere belirlenen plan doğrultusunda tüm mahallelerde sürdürülecek.

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Kaynak: İHA

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