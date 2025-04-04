Tekirdağ-İstanbul Yolunda Bayram Yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine günler kala Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tekirdağ-İstanbul Yolunda Bayram Yoğunluğu

Ramazan Bayram tatilini Trakya ve çevresindeki tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yoluna geçmeye başladı. Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik ve Kınalı mevkilerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun arttığı noktalarda denetimlerini artırarak hem trafik akışını sağlamaya çalıştı hem de sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer, dönüşlerin hafta sonuna kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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Kaynak: İHA

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Tekirdağ İstanbul Ramazan Bayramı
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