Kaza Yapan Tır Tren Yoluna Düştü, Seferler Aksadı
Afyonkarahisar'da önünde ilerleyen otomobile çarpan tır, yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden tren yoluna düştü. Kazada 1 kişi yaralanırken, tren seferlerinde 3 saatlik aksama meydana geldi.
Kaza, Sandıklı ilçesi yakınlarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, H.H.G. kontrolündeki domates yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Damlalı bölgesinde R.D.'nin idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, bariyerleri yıkarak 10 metre yükseklikten tren yoluna düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, tren seferlerinde 3 saatlik aksama meydana geldi.
Kaynak: İHA
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