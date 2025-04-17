Kazaya Karışan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde otomobille motosiklet kazaya karıştı. Kazada motosiklet sürücüsü C. G. yaşanan kazada ağır yaralandı.

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Kazaya Karışan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 AEA 904 plakalı otomobil ile C.G. idaresindeki motosiklet Adasarhanlı köyü yakınlarında kazaya karıştı.

Yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Edirne Trafik kazası
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