Edirne’de Otomobiller Alev Topuna Döndü: Apartman Sakinleri Faciadan Kurtuldu

Edirne’de park halindeki iki otomobil alev aldı, apartman sakinleri son anda kurtuldu; yangın kundaklama şüphesiyle araştırılıyor.

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Edirne’de Otomobiller Alev Topuna Döndü: Apartman Sakinleri Faciadan Kurtuldu
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Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartman sitesinde, korku dolu anlar yaşandı. Park halindeki iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak adeta alev topuna döndü. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızlı müdahaleyle alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangın sırasında alevler, yakındaki bir apartmanın dış cephesine ve penceresine sıçradı. Evin içini dumanla kaplayan yangından, apartman sakinlerinin uyanık ve hızlı davranması sayesinde bir facia önlendi. Yaşlı bir kadın, evinin dumanla dolduğunu ve büyük korku yaşadığını ifade ederek, o anları anlattı. Şans eseri olayda yaralanan olmadı, ancak iki otomobil tamamen yanarak hurda yığınına dönerken, apartmanda maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor ve kundaklama ihtimalini de göz önünde bulundurarak detaylı bir inceleme başlattı. Soruşturma devam ederken, bölge sakinleri güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

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Kaynak: İHA

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