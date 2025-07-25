İstanbul Kınalıada'da Teknede Yangın! İçinde 12 Kişi Vardı...

İstanbul Kınalıada açıklarında içinde 12 yolcunun olduğu teknede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yolcular denize atladı. Ekipler denizdeki yolcuları kurtardı.

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Marmara Denizi Kınalıada açıklarındaki bir teknede çıkan yangın nedeniyle denize atlayan bazı kişiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kınalıada açıklarındaki bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle teknede bulunanlar denize atladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, denize atlayanları kurtararak tekneye aldı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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Kaynak: AA-DHA

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