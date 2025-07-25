Çorlu’da Parkta Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı, Saldırgan Kaçtı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerindeki Eski Gaziler Parkı’nda, korkunç bir bıçaklı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, parka gelen bir şahıs, bankta oturan S.C.’ye (kimliği gizli) laf atmaya başladı. Aralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen saldırgan, bıçağa sarılarak S.C.’ye saldırdı.

S.C., koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından S.C., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Saldırgan şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Polis, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA