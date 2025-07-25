Fenerbahçe Portekiz’de Mourinho ile Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 hazırlıklarını Portekiz’de sürdürüyor; Jose Mourinho yönetiminde taktiksel idman tamamlandı.

Fenerbahçe Portekiz’de Mourinho ile Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz’de kamp yapan Fenerbahçe, 25 Temmuz 2025 Cuma günü sabah saatlerinde günün tek antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun yönetiminde yapılan idman, sarı-lacivertli takımın yeni sezon hedeflerine yönelik yoğun bir tempoda geçti.

Antrenman, ısınma hareketleri, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel uygulamalar ve bireysel performans geliştirmeye yönelik çalışmalarla sona erdi. Mourinho’nun saha içindeki direktifleri ve oyuncularla birebir ilgisi dikkat çekerken, takımın disiplinli çalışması gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe, hazırlık sürecini yarın, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü yapacağı antrenmanla devam ettirecek. Kampın ilerleyen günlerinde ise hazırlık maçlarıyla sezon formuna ulaşmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, taraftarlarının da heyecanla takip ettiği bu süreci başarıyla tamamlamayı planlıyor.

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Kaynak: İHA

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