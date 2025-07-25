Beyşehir’de Patates Tarlalarında Hastalık ve Zararlıya Karşı Yoğun Kontrol

Konya Beyşehir’de patates üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı; üreticilere teknik destek veriliyor.

Beyşehir’de Patates Tarlalarında Hastalık ve Zararlıya Karşı Yoğun Kontrol
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, patates üretim alanlarında hastalık ve zararlılara karşı kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen çalışmalarda, teknik personel tarafından ilçedeki patates tarlalarında ürün kontrolü yapıldı. Aynı zamanda, seralar ve tarlalarda yetiştirilen diğer sebzelerin gelişim durumları ile hastalık ve zararlılara karşı denetimler de yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, “Seralarda ve tarlalarda muhtelif sebzelerin gelişim ve hastalık zararlı kontrollerine devam edilmekte, üreticilerimizle bitkisel üretim, zirai mücadele ve bahçe ıslahı konularında bilgi alışverişi yapılmaktadır,” denildi. Yetkililer, tarımsal üretim alanlarında çiftçilerin karşılaşabileceği sorunlara karşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinden teknik destek alabileceklerini hatırlattı. Ayrıca, tüm üreticilere bol ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.

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Kaynak: İHA

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