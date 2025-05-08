Edirne'de Devrilen Ağaç Yolu Trafiğe Kapattı

Edirne'de aniden yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı. Ağaç yolu trafiğe kapatırken, yoldan geçen vatandaşlar yara almaktan kurtuldu.

Edirne'de Devrilen Ağaç Yolu Trafiğe Kapattı

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Menderese Ali Bey Mahallesi'nde yola aniden ağaç devrildi. O esnada yoldan geçen vatandaşlar, ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Ağacın yola devrilmesiyle birlikte trafik akışı da durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Trafik polisleri araçları alternatif yollara yönlendirirken, belediye ekipleri de ağacı parçalara bölüp kamyona taşıdı.

Ağacın yoldan kaldırılmasıyla birlikte, trafik normale döndü.

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Kaynak: İHA

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