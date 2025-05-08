Sivas'ta Doğalgaz Boru Hattında Yangın Çıktı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ağcabel Yaylası yakınlarında geçen Ordu-Giresun doğalgaz iletim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Son Güncelleme:
Sivas'ta Doğalgaz Boru Hattında Yangın Çıktı

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.05 sıralarında Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ağcabel Yaylası yakınlarından geçen ve Ordu-Giresun arasında doğalgaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Yaklaşık 2 metrekarelik bir alanda etkili olan yangın, BOTAŞ, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından 10 saat sonra kontrol altına alındı.

Sivas Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, BOTAŞ yetkililerinin boru hattı içindeki gazın tükenmesiyle birlikte onarım çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması nedeniyle bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmediği bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sivas Yangın
Son Güncelleme:
Ankara’da İnşaat Kazası: Kule Vincin Devrilmesiyle 3 İşçi Yaralandı Ankara’da İnşaat Kazası: Kule Vincin Devrilmesiyle 3 İşçi Yaralandı
Mersin Mut’ta İş Kazası: Budama Yapan Belediye İşçisi 5 Metreden Düştü, Ağır Yaralı Mersin Mut’ta İş Kazası: Budama Yapan Belediye İşçisi 5 Metreden Düştü, Ağır Yaralı
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak
Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı
Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek
AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak
Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı