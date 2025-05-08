Ankara Polatlı'da Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti
Ankara’nın Polatlı ilçesi doluya teslim oldu. Öğle saatlerinde aniden bastıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yoğun dolu, ilçe genelinde hayatı adeta durma noktasına getirdi.
Yoğun dolu nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, birçok araç yavaşlamak zorunda kaldı. Yağış sırasında bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.
Kaynak: İHA