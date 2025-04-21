Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu... 53 Kişiye İşlem

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda savcılık koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 14-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 48 olaya müdahale edildi.

Operasyonlar sonucu 2 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 53 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Çalışmalarda; 21 adet sentetik ecza, 18 gram metamfetamin, 723 gram bonzai, 55 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 24 gram esrar, 1 gram kokain ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA