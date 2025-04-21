Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu... 53 Kişiye İşlem

Düzce'de gerçekleştirilen operasyonlarda 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 53 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu... 53 Kişiye İşlem

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda savcılık koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 14-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 48 olaya müdahale edildi.

Operasyonlar sonucu 2 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 53 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Çalışmalarda; 21 adet sentetik ecza, 18 gram metamfetamin, 723 gram bonzai, 55 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 24 gram esrar, 1 gram kokain ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Antalya'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı Antalya'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı
Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin
Alanya’da 'Kadının İzi, Sanatın Sesi' Sergisi Büyük İlgi Gördü Alanya’da 'Kadının İzi, Sanatın Sesi' Sergisi Büyük İlgi Gördü
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
ÇOK OKUNANLAR
Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı Vahşice Katletmişti! Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Promosyon Yarışı Kızıştı! Bankalardan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Yeni Ödeme Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Promosyon Yarışı Kızıştı
Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor
İslam Memiş: Büyük Çakılacak İslam Memiş: Büyük Çakılacak