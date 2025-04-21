Antalya'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı

Kaza, saat 13.10 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Toptancı Hali istikametinden çarşı merkezine seyir halinde olan F.D. idaresindeki 07 BAE 279 plakalı motosiklet, ara sokaktan Rasih Kaplan Caddesi’ne çıkan K.Y.’nin kullandığı 07 ASK 602 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Antalya'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı - Resim : 1

Kazada, devrilerek parke zemine savrulan motosikletteki C.D. isimli yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya Trafik kazası
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
Gaziantep’te 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı Gaziantep’te 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı
Alanya’da 'Kadının İzi, Sanatın Sesi' Sergisi Büyük İlgi Gördü Alanya’da 'Kadının İzi, Sanatın Sesi' Sergisi Büyük İlgi Gördü
Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin
ÇOK OKUNANLAR
Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı Vahşice Katletmişti! Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Promosyon Yarışı Kızıştı! Bankalardan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Yeni Ödeme Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Promosyon Yarışı Kızıştı
Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor
İslam Memiş: Büyük Çakılacak İslam Memiş: Büyük Çakılacak