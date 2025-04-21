Alanya’da 'Kadının İzi, Sanatın Sesi' Sergisi Büyük İlgi Gördü

Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen el sanatları kurslarının yıl sonu sergisi yoğun katılımla açıldı. Demirtaş Düğün Salonu’nda gerçekleşen sergide, Kargıcak ve Demirtaş Mahallelerinden 31 kursiyerin giyim, rölyef ve mefruşat alanındaki eserleri sergilendi.

Kadının İzi, Sanatın Sesi temasıyla düzenlenen etkinlikte, kadın kursiyerlerin el emeği ve yaratıcılığı ön plana çıktı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak konuşmasında yıl boyunca 1897 haneye ulaşıldığını belirterek, el sanatlarının sadece üretimde değil, pazarlama alanında da destekleneceğini söyledi.

Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği sergide, kursiyerler el emeği ürünlerini sanatseverlerle paylaşmanın gururunu yaşadı. Alanya Belediyesi’nin, kadınların üretimini teşvik eden projelerle farkındalık yaratmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA