Gaziantep’te 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Gaziantep’te tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Gaziantep’te 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçları olmak üzere 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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