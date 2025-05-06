Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu, 2 Şahıs Tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede M.Y., Y.A. ve T.İ. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı istihbaratına ulaşan ekipler, şahıslara yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan baskınla 3 kişi yakalanırken şahısların üzerlerinde, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 60 gram metamfetamin maddesi, 15 gram sentetik kannabinoid maddesi ile bir miktar bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldü. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan M.Y ve Y.A isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA