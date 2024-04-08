Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki Mehmet Fışkınlı'nın kullandığı otomobil ile 18 yaşındaki Yusuf Yusmak'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler, Mehmet Fışkınlı ve Yusuf Yusmak ile motosiklette bulunan Yavuz Yamuç'un (13) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.​​​​​​​

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