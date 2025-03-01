Burdur’da Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın virajı alamayarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Burdur’da Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeşildere Köyü Yapraklı Barajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki Durmuş D. yönetimindeki 15 HB 983 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 1 metre derinliğindeki şarampole düştü. Araçta bulunan sürücü Durmuş D. ve eşi Saliha Demirel (71), emniyet kemerleri takılı olmadığı için kazada ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saliha Demirel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Durmuş D. ise ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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