Burdur’da Aranan 25 Şahıs Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, Burdur’da kolluk birimleri tarafından il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik, mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi, suç-suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede; 16 Ağustos-16 Eylül 2025 tarihleri arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.

Şahsılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA