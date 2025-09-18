Burdur’da Aranan 25 Şahıs Yakalandı

Burdur’da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur’da Aranan 25 Şahıs Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, Burdur’da kolluk birimleri tarafından il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik, mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi, suç-suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede; 16 Ağustos-16 Eylül 2025 tarihleri arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.

Şahsılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Burdur
Cezaevinde Olması Gerekirken Bakın Nereden Çıktı! Cezaevinde Olması Gerekirken Bakın Nereden Çıktı!
İstanbul’a Saat ve Tarih Verildi! Aylardır Beklenen An Geldi Çattı: Bir Anda Bastıracak, Tüm Bölgeyi Etkisi Altına Alacak Bir Anda Bastıracak, Tüm Bölgeyi Etkisi Altına Alacak
Büyük Hatası Gündem Olmuştu! Nihat Kahveci'den Çok Konuşulacak İrfan Can Eğribayat İddiası Çok Konuşulacak İrfan Can Eğribayat İddiası
Eskişehir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı Çetesi Çökertildi Eskişehir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı Çetesi Çökertildi
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Ankara Seçim Kurulu Kararını Verdi: CHP Kurultayı Yapılacak CHP Kurultayı Yapılacak
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?