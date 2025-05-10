Bolu’da Buğday Yüklü TIR Devrildi: Şoför Hafif Yaralı

Bolu Anadolu Otoyolu Çaydurt mevkiinde buğday yüklü TIR bariyerlere çarparak devrildi. Şoför Veysel İ. hafif yaralanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

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Bolu’da Buğday Yüklü TIR Devrildi: Şoför Hafif Yaralı

Bolu’da, Anadolu Otoyolu’nun Çaydurt mevkiinde, 10 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametine seyreden Veysel İ. yönetimindeki 47 ACH 435 plakalı buğday yüklü TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan TIR şoförü Veysel İ., ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından yolun tamamen trafiğe açılması için ekiplerin temizlik ve tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Jandarma, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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