Çanakkale Bilaller Köyü’nde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bilaller köyünde, 10 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kamber Olcay yönetimindeki 10 FF 829 plakalı otomobil ile Ahmet Çapar idaresindeki 10 PE 655 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüler Ahmet Çapar ve Kamber Olcay’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, her iki yaralıyı Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmezken, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İlçe Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA