Gazipaşa’da Tır Kazası: Şoför Yaralandı, Palmiye Ağacı Devrildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu’nda, 10 Mayıs 2025 sabahı saat 05.30 sıralarında sebze yüklü bir tır kaza yaptı. Anamur’dan Gazipaşa istikametine seyreden Kamil E.’nin kullandığı 70 AAT 705 dorse plakalı tır, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak orta refüje giren tır, palmiye ağacına çarptı ve metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Kamil E., tırın hasar gören kupa kısmında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA