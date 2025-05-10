Batman’da Uyuşturucuya Büyük Darbe: 18 Tutuklama
Batman’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 18’i tutuklandı. 15 adreste yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu, silah ve 38 bin TL ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Çevre illerden Batman’a uyuşturucu sevk ederek “torbacı” yöntemiyle satış yapan şüphelileri takibe alan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 21 şüphelinin kimliğini belirledi.
6 Mayıs 2025 sabahı, özel harekât destekli operasyonla 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalarda 514 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 17 gram metamfetamin, 30 adet sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, 1 pompalı tüfek, 21 tüfek kartuşu, 2 kasatura ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin TL nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Batman Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, kentte bu tür suçlara geçit verilmeyeceğini vurguladı.
Kaynak: İHA