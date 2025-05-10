Batman’da Uyuşturucuya Büyük Darbe: 18 Tutuklama

Batman’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 18’i tutuklandı. 15 adreste yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu, silah ve 38 bin TL ele geçirildi.

Batman’da Uyuşturucuya Büyük Darbe: 18 Tutuklama

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Çevre illerden Batman’a uyuşturucu sevk ederek “torbacı” yöntemiyle satış yapan şüphelileri takibe alan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 21 şüphelinin kimliğini belirledi.

6 Mayıs 2025 sabahı, özel harekât destekli operasyonla 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalarda 514 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 17 gram metamfetamin, 30 adet sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, 1 pompalı tüfek, 21 tüfek kartuşu, 2 kasatura ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, kentte bu tür suçlara geçit verilmeyeceğini vurguladı.

Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu: Kilolarca Uyuşturucu Ele GeçirildiBodrum’da Uyuşturucu Operasyonu: Kilolarca Uyuşturucu Ele GeçirildiYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Batman Uyuşturucu
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
Hatay’da Üniversite Öğrencilerine Yangın Eğitimi Hatay’da Üniversite Öğrencilerine Yangın Eğitimi
Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Gazipaşa’da Tır Kazası: Şoför Yaralandı, Palmiye Ağacı Devrildi Gazipaşa’da Tır Kazası: Şoför Yaralandı, Palmiye Ağacı Devrildi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor
İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı
Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor
Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu
Haziranda Marketteki Bu Ürünlere Zam Geliyor: Fiyatı 2 Kat Artacak, Şimdiden Stok Yapın Haziranda Marketteki Bu Ürünlere Zam Geliyor: Fiyatı 2 Kat Artacak, Şimdiden Stok Yapın