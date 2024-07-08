Bolu Dağı Esnafı, Düzce Dağı'nı Destekliyor: "Bizi de Onore Eder"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Bolu Dağı'nın adının "Düzce Dağı" olarak değiştirilmesi gerektiğini belirtmesinin ardından, bölgenin esnafı da bu tartışmaya dahil oldu. Bölgede bulunan esnaf da Özlü'nün önerisini desteklediklerini açıkladı.

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Bolu Dağı Esnafı, Düzce Dağı'nı Destekliyor: "Bizi de Onore Eder"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Bolu Dağı" isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirterek, dağın isminin "Düzce Dağı" olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine, 'Bolu Dağı' ile 'Düzce Dağı' tartışması başladı. Başkan Özlü'nün, dağın coğrafi olarak Düzce tarafında kaldığını belirtti. Bölgede bulunan esnaf da Özlü'nün açıklamasını destekledi.

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"Çalışma olması halinde tabelamızdaki ibareyi Düzce Dağı yapacağız" Bolu Dağı'nda işletmesi bulunan Halil İbrahim Uygun, "Bulunduğumuz yerin konumu, yani tesisimiz Düzce'ye bağlı. Kaynaşlı ilçesine bağlı bir yerdeyiz. Bolu sınırımız yaklaşık 6-7 kilometre yukarıda, Karanlıkdere dediğimiz mevkiden sonra Bolu. Buranın adı Bolu Dağı ama mevkisi Düzce'de. Buradaki tüm işletmeler bildiğimiz kadarıyla Düzce'ye bağlı. Tarım İl Müdürlüğü Düzce’ye bağlı, belediyeler Düzce'ye bağlı, Özel İdare Bolu'ya bağlı, çalışanlar Düzceli. Aslında coğrafi olarak tam Düzce'deyiz. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mevkimize sahip çıkması bizi onore etti. Çalışma olması halinde tabelamızdaki ibareyi Düzce Dağı yapacağız. Tanju Başkanımız Bolu Dağı’nın Boluluların olduğunu söylemiş. Doğrudur, 1999 yılına kadar Düzce, Bolu’ya bağlıydı. Bolu Dağı da Bolu’nundu. Tanju Bey de Bolu Dağı ismini kullanabilir, bizim için sorun yok. Buranın coğrafi konumu Düzce’ye bağlı. Düzce Dağı olarak lanse edilmesi bizi de onore eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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