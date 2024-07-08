Apartman Olacaktı Altından Roma Dönemine Ait Hamam Çıktı
Bolu'da 3. derece sit alanı olan Akpınar Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında, Roma döneminden kalma hamam kalıntıları bulundu. Bu heyecan verici keşif, bölgede arkeolojik kazı çalışmalarının başlamasına yol açtı.
Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir firma, 90 adet 1+1 daireden oluşan yeni bir konut projesi için Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide temel kazma çalışmalarına başladı. Zemin etüt çalışmaları sırasında, 3. derece sit alanındaki arazide tarihi kalıntılara rastlandı.
Firma yetkilileri durumu derhal Bolu Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Kazı alanına Müze Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve arkeologlar tarafından incelemeler başlatıldı. Arkeologlar tarafından yapılan incelemelerin ardından bina yapım çalışması durduruldu.
Toprağın altında kalan tarihi kalıntıların Roma dönemine ait hamam olduğu düşünülüyor. El oyması seramik eserlerinde bulunduğu kazıda çalışmalar devam ediyor.
İşte o hamam
Kaynak: İHA
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