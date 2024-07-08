Sevilen Dizi Sinemaya Uyarlanıyor

Star TV’nin ilk bölümü 7 Temmuz 2022’de yayınlanan ve toplam 20 bölüm süren gençlik dizisi Duy Beni’nin sinema filmi çekilecek. Süreç Film’in yapımcılığını yaptığı dizinin film versiyonu için hazırlıklar başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; filmin prodüksiyonunu Böcek Films yapacak. Filmi Gökçen Usta’nın yönetmesi planlanıyor.

DİZİNİN OYUNCULARI

Farklı sınıfsal hayatlardan gelen gençlerin arasındaki iyilik ve kötülüğün savaşını anlatan Duy Beni’nin dizi versiyonunda Helin Kandemir, Caner Topçu, Rabia Soytürk, Sümeyye Aydoğan, Meltem Akçöl, Burak Can, Dilara Sümbül, Taha Bora Elkoca, İzzet Yüksek, Jasmine Berkiş, İbrahim Yıldız, Gökçe Güneş Doğrusöz, Sena Gençtürk, Aytaç Uşun, Ege Kökenli, Berk Hakman, Durul Bazan ve Utku Coşkun rol almıştı.

Yaz sonunda sete çıkması planlanan film için de dizideki oyunculara teklif gideceği belirtildi.