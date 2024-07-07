'Çirkin Kral' En Çok Kime Aşıktı? En Yakınındaki İsim Anlattı

Yeşilçam’ın bir çok filminde yapımcılık yapan 83 yaşındaki Abdurrahman Keskiner, yeni kitabı “Prodüktör”ü yayımladı. "Duyduklarımı değil, bizzat yaşadıklarımı anlattım" diyen Keskiner ile kitabı üzerinden sinemaya ilk girişini, Yılmaz Güney'i ve başarılarla dolu yapımcılık hayatını ve Yeşilçam’ı anlattı

Keskiner, Yeşilçam'ın 'Çirkin Kral'ının en çok kimi sevdiğini açıkladı. Keskiner, Yılmaz ve Nebahat'in aşklarını şu sözlerde anlattı:

"Yılmaz'la Nebahat'in aşkı çok farklıydı. Affedersin kedi köpek gibi mi diyeyim, başka bir şey mi bilemiyorum. Birbirini çok seven, tutkuyla bağlı iki insandı. Çok seviyorlardı birbirlerini. Ölümünden önce Cannes'da Yılmaz'la buluştuğumuzda, bir ara Fatoş yanımızdan gider gitmez "Nebahat ne yapıyor?" diye sordu. Sonra da "Oğlum, kızın bizde çok emeği var. Hakkını ödeşemeyiz, ne olursa olsun Nebahat'a sahip çık" dedi. Nebahat, ben, Yılmaz Siverekliler Gecesi'ne gittik. Oradan da bir kulübe. Atışmaya başladılar. Nebahat çekti gitti. Ben de arkasından gittim. Yılmaz bir hışımla arabayı aldı ve karşıdan karşıya geçerken arabayla Nebahat'e çarptı. Korkutmak istedi. Hemen ilkyardım Hastanesi'ne götürdük. Yılmaz bir hafta başında bekledi. Aralarındaki aşk başka bir şeydi. Ardından resmi olarak boşandılar. Ayrıldıktan sonra Yılmaz askere gitti, Sivas'a. Bir gün telefon etti, "Nebahat buraya gelecek, al gel" dedi. Beraber Sivas'a gittik. Ayrılsalarda aşkları asla bitmedi. Seviyor. Diyecek hiçbir şey yok. Aşkta her şey mübah."

Yılmaz Güney’in hırçın ve kabadayı karakterinin oynadığı rollerin gerçek olmasını istemesinden kaynaklı olduğunu belirten Keskiner, çalıştığı kişilere yarattığı travmalarında bundan kaynaklı olduğunu söyledi. Güney’in silah taşımasına izin vermediğini söyleyen Keskiner, “Benim için zor olan, silahı istediği zaman vermememdi. Hırçınlaşıyordu. Birlikte çalıştığımız altı yıl boyunca Yılmaz'a asla üzerinde silah taşıttırmadım, hep ben taşıdım. Aramızda gizli bir anlaşma vardı. O içtiği zaman ben içmezdim. Benim içtiğimde de o içmezdi.” dedi.

T24 yazarı Ebru D. Dedeoğlu, Keskiner ile yaptığı röportajda, Yeşilçam’da oyuncuların nasıl seçildiğini, Nebahat Çehre ve Yılmaz Güney Aşkını, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Yılmaz Güney, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın, İzzet Günay gibi starları, Yılmaz Güney ile yollarının nasıl kesiştiğini, özel hayatını ve daha nice konulara değinildi.