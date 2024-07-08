Komşuları Öldü Sandı, 80 Yaşındaki Kadın Kuaförde Bulundu

Aydın'da komşularının telefonlarına cevap vermeyen kadının öldüğü düşünüldü. Polise ihbar edilmesi üzerine 80 yaşındaki kadın kuaförde saçını boyatırken bulundu.

Komşuları Öldü Sandı, 80 Yaşındaki Kadın Kuaförde Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2071 Sokak'ta 80 yaşındaki S.T.'den haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı kadına ulaşmaya çalıştı. Yaşlı kadını arayan komşuları telefon zilini evden duymalarına rağmen saatlerdir telefona cevap alamadıkları için hayatından endişe ettiklerini belirterek eve girilmesini istediler.

Hem telefonun hem kapının açılmaması üzerine olay yerine çilingir talep edildi. Çilingirin beklenirken, araştırmalarına devam eden polis ekipleri, yaşlı kadının kuaförde olduğunu tespit etti.

S.T. isimli kadın saçını boyattığı için kuaförden çıkmayıp, hem polis ekiplerine hem de kendisi için endişelenen komşularına teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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