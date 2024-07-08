Depremzedeye Ait Konteyner Gündüz Gözüyle Soyuldu

Adıyaman'da yaşanan deprem sonrası konteyner kentte yaşayan bir depremzedenin konteyneri gündüz gözüyle soyuldu. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent'te bulunan İlhan T.'ye ait konteynere hırsızlar girerek çeşitli eşyaları çaldı. Olay, kameralara da yansıdı.

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Depremzedeye Ait Konteyner Gündüz Gözüyle Soyuldu

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent'te yaşayan İlhan T., dün öğleden sonra evine döndüğünde üzücü bir manzarayla karşılaştı. Kimliği belirsiz bir ya da birden fazla kişi, gündüz vakti T.'nin konteynerine girerek klima ve televizyonu çalmıştı.

Hırsızlar, konteynere girmek için herhangi bir zorluk yaşamamışlar. Kapıyı açtıktan sonra çaldıkları eşyaları alarak konteynerden çıkmış ve kapıyı da tekrar kilitlediler. Eve döndüğünde soygunu fark eden T., durumu vakit geçirmeden polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, konteynerde incelemelerde bulundu. Hırsızların izini bulmak için çalışmalar başlatan polis, T.'den de hırsızlar hakkında bilgi aldı.

Bu olay, depremzedelerin zor durumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem sonrası konteyner kentlerde yaşayan insanlar, mal varlıklarının güvenliği konusunda endişeli. Yetkililerden bu konuda gerekli tedbirlerin alınması isteniyor.

Kaynak: İHA

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