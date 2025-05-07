Bodrum’da Motosiklet ile Cip Çarpıştı: 2 Kişi Savruldu

Muğla Bodrum’da Cevat Şakir Mahallesi’nde cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Bodrum’da Motosiklet ile Cip Çarpıştı: 2 Kişi Savruldu

Muğla’nın Bodrum ilçesi Cevat Şakir Mahallesi Pınar Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Hüseyin T. yönetimindeki 48 AIZ 384 plakalı motosiklet, sollama yaptığı sırada Ceylan B. idaresindeki 34 GS 0090 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Hüseyin T. ve arkasındaki yolcu Osman A. metrelerce savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosikletin sollama yaptığı sırada hızla gelen ciple çarpıştığı ve iki kişinin savrularak yere düştüğü anlar net bir şekilde görülüyor.

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Kaynak: İHA

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