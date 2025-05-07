Kayseri’de Tırda Bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya yolu 22. kilometresinde yol kontrol devriyesi sırasında N.K. idaresindeki bir tırı kimlik sorgulaması için durdurdu.

Tırda, çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bulunan kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA