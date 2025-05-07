Kayseri’de Tırda Bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri-Malatya yolunda jandarma ekiplerince durdurulan bir tırda, çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada bin 400 paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.

Son Güncelleme:
Kayseri’de Tırda Bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya yolu 22. kilometresinde yol kontrol devriyesi sırasında N.K. idaresindeki bir tırı kimlik sorgulaması için durdurdu.

Tırda, çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bulunan kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kilis’te Kaçak Ürün Operasyonu: 3 GözaltıKilis’te Kaçak Ürün Operasyonu: 3 GözaltıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Kayseri
Son Güncelleme:
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Giresun'da Acı Olay! Yalnız Yaşayan Adam Yangında Öldü Giresun'da Acı Olay! Yalnız Yaşayan Adam Yangında Öldü
Manavgat’ta Zabıta Denetimleri Sıkılaştırıldı Manavgat’ta Zabıta Denetimleri Sıkılaştırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak? Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?
İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun
Elektrikli ve Hibrit Otomobillerde Arıza Şampiyonları Belli Oldu: Bu 5 Modele Dikkat! Elektrikli ve Hibrit Otomobillerde Arıza Şampiyonları Belli Oldu: Bu 5 Modele Dikkat!
Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor
SSK BağKur ve Tüm Emekliler için Kritik Tarih: En Düşük Emekli Maaşında İlk Veriler Açıklandı SSK BağKur ve Tüm Emekliler için Kritik Tarih: En Düşük Emekli Maaşında İlk Veriler Açıklandı