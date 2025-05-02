Kilis’te Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Gözaltı

Kilis’te jandarma kontrolünde kaçak sigara, alkol ve nargile tütünü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kilis’te Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Gözaltı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küplüce mevkiinde gerçekleştirdiği yol kontrolü ve arama faaliyetinde bir yolcu minibüsünde kaçak ürünler yakaladı.

Ö.Y., C.C.Ç. ve H.S. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen 580 paket kaçak sigara, 18 elektronik sigara, 15 kilogram nargile tütünü, 13 litre viski, 8 litre rakı ve 48 adet 330 ml viski ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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