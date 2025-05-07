Giresun'da Acı Olay! Yalnız Yaşayan Adam Yangında Öldü

Giresun'un Dereli ilçesinde yalnız yaşayan Mustafa Uslu (76), evde sobadan çıkan yangında yaiamını yitirdi.

Giresun'da Acı Olay! Yalnız Yaşayan Adam Yangında Öldü

Dereli ilçesi Kızıltaş köyünde Mustafa Uslu’nun yalnız yaşadığı evin mutfağında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde yalnız olan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Uslu, çıkan duman nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirdi. Uslu’nun cenazesi, otopsi için Giresun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Giresun Yangın
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
Boyabat’ta Sağanak Yağış Sele Neden Oldu: Cadde ve Sokaklar Sular Altında Boyabat’ta Sağanak Yağış Sele Neden Oldu: Cadde ve Sokaklar Sular Altında
Manavgat’ta Zabıta Denetimleri Sıkılaştırıldı Manavgat’ta Zabıta Denetimleri Sıkılaştırıldı
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak? Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?
İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun
Elektrikli ve Hibrit Otomobillerde Arıza Şampiyonları Belli Oldu: Bu 5 Modele Dikkat! Elektrikli ve Hibrit Otomobillerde Arıza Şampiyonları Belli Oldu: Bu 5 Modele Dikkat!
Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor
SSK BağKur ve Tüm Emekliler için Kritik Tarih: En Düşük Emekli Maaşında İlk Veriler Açıklandı SSK BağKur ve Tüm Emekliler için Kritik Tarih: En Düşük Emekli Maaşında İlk Veriler Açıklandı