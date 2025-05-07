Boyabat’ta Sağanak Yağış Sele Neden Oldu: Cadde ve Sokaklar Sular Altında
Sinop’un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış sele yol açtı. Yıldız Mahallesi’nde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, araçlar sürüklendi, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yıldız Mahallesi’nde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sel suları araçları sürükledi. Bölgede mahsur kalan vatandaşlar sel sularıyla mücadele etmek zorunda kaldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: