Çorum’da Minibüste 118 Ruhsatsız Av Tüfeği Yakalandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir minibüste 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonla durdurulan araçta yapılan aramada silahlar kutular içinde bulundu, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir minibüsle çok sayıda ruhsatsız silahın kente getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Takibe alınan minibüs, il merkezi çevre yolunda düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, kutular içerisinde 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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