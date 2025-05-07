Bandırma’da 4 Ayda 11 Milyon TL’lik Trafik Cezası

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 2025 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik ciddi yaptırımlar uygulandı. Denetimlerde, abart egzoz, yüksek ses ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 78 araca ve kamunun huzurunu bozacak şekilde ses-müzik cihazı kullanan 1.031 sürücüye toplam 1 milyon 228 bin 309 TL para cezası kesildi.

Alkollü araç kullanan 185 sürücüye ise 1 milyon 987 bin 365 TL ceza uygulanırken, 173 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı. Şehir içinde izinsiz indirme, bindirme ve park etme nedeniyle 741 kamyon ve çekici sürücüsüne de 735 bin 813 TL ceza yazıldı. Ayrıca, 10 bin 843 motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde tespit edilen eksiklikler nedeniyle 2 bin 2 sürücüye toplam 7 milyon 928 bin 298 TL cezai işlem uygulandı. Böylece 4 aylık dönemde kesilen cezaların toplamı 11 milyon 879 bin 785 TL’ye ulaştı.

Kaynak: İHA