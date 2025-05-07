Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Çanakkale Merkez ve Ezine ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 256 adet extacy, 30 gram toz esrar ve 5 bin 385 TL ele geçirildi. Operasyonda 2 şahıs tutuklanırken, Çanakkale Valiliği “Uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürecek” dedi.

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Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Merkez ve Ezine ilçelerinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlarını işlediği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 256 adet extacy, 30 gram toz esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 385 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. Savcılık ifadelerinin ardından 1 şahıs serbest bırakıldı, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Valiliği, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” mesajını verdi.

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Kaynak: İHA

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