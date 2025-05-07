Kırklareli’nde ‘Sazan Sarmalı’ Operasyonu... 70 Milyon TL'lik Vurgun

Kırklareli’nde ‘Sazan Sarmalı’ dolandırıcılığına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 70 milyon 646 bin TL’lik banka hareketi tespit edildi, 6 kişi tutuklandı. Yasa dışı bahis suçlaması da gündemde.

Kırklareli’nde ‘Sazan Sarmalı’ Operasyonu... 70 Milyon TL'lik Vurgun

Kırklareli’nde, ‘Sazan Sarmalı’ yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Adana’daki adresleri belirlendi. Düzenlenen operasyonda, 12 cep telefonu, 7 sim kart, 2 tablet ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler sonucu şüphelilerin banka hesaplarında toplam 70 milyon 646 bin 466 TL’lik hareket tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı belirlendi; aralarından Ü.K.’nin ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları’ Kanunu’na muhalefetten 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı mahkemece tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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