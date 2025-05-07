Manavgat’ta Zabıta Denetimleri Sıkılaştırıldı

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kamu düzeni, halk sağlığı ve çevre temizliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle hijyen kurallarına uymayan, ruhsatsız ve kayıt dışı faaliyet gösteren seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda tespit edilen satıcılara müdahale edilerek yasal işlemler uygulanıyor.

Ayrıca, ilçe genelinde çevre düzenini bozan ve halk sağlığını tehdit eden kayıtsız atık toplayıcılara karşı da titiz bir çalışma yürütülüyor. İzinsiz atık toplama, taşıma ve biriktirme faaliyetlerine yasal süreç başlatılırken, şehir estetiğini bozan unsurlar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Kaynak: İHA