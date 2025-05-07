3 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması sonucu, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E. (30), 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 3 ayrı bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, basit yaralama, kadına karşı tehdit, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" gibi toplam 10 ayrı dosyadan hakkında 13 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA