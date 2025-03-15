Bodrum'da Deniz Sezonu Açıldı

Türkiye'nin popüler turizm merkezi Bodrum, mart ayında yazdan kalma günler yaşıyor. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar yükselmesiyle, hem yerli hem de yabancı turistler sahillere akın ederek denizin ve kumsalın tadını çıkarmaya başladı.

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Bodrum'da Deniz Sezonu Açıldı

Bodrum'da Kumbahçe Paşatarlası sahilinde büyük bir yoğunluk yaşanırken, bazı tatilciler şezlonglarına uzanarak güneşlenmeyi tercih etti, bazıları ise denize girerek serinledi. 18 derece civarında ölçülen deniz suyu sıcaklığına rağmen, Bodrum'un berrak sularında kulaç atanlar gözlerden kaçmadı. Sahilde yürüyüş yapanlar, köpekleriyle vakit geçirenler ve bisiklet sürenler de sıcak havanın keyfini doyasıya yaşadı. Çocuklar ise kumda oyun oynayarak eğlenceli anlar geçirdi.

Bodrum'un hareketlenen sahilleri, yaz aylarını aratmayan bir atmosfer oluşturdu. Meteoroloji verilerine göre, hafta başından itibaren sıcaklıkların yaklaşık 10 derece düşmesi bekleniyor. Havanın yer yer bulutlanacağı ve yağış ihtimalinin olduğu belirtilirken, sıcak havanın son günlerinde sahillerdeki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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