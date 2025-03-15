Kayseri'de Alacak Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Nihat İnceoğlu isimli şahıs bacağından vurularak yaralandı.
Olay, sabah saat 10.00 civarında Sanayi Mahallesi 6005'inci Cadde'de meydana geldi. Metal işiyle uğraşan Nihat İnceoğlu'nun iş yerine gelen Salih Ö. ile aralarında alacak yüzünden tartışma çıktı.
Gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Salih Ö., belinden çıkardığı tabanca ile İnceoğlu'nu bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredeki esnafın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA