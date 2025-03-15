Antalya'da Halk Sahillere Akın Etti

Antalya'da güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi. Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenirken, diğerleri su sporlarıyla ilgilenmeyi tercih etti. Ayrıca, sahildeki kamp sandalyelerine oturup dinlenenler de vardı.

Sahil bandındaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapan ve bisiklet süren birçok kişi dikkat çekerken, bazıları ise parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeye fırsat buldu.

Kaynak: AA