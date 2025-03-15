Antalya'da Halk Sahillere Akın Etti

Antalya'da güneşli havayı değerlendiren kent sakinleri ve turistler, sahillerde yoğun bir hareketlilik oluşturdu. Havanın 25 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü şehirde, nem oranı yüzde 61'e kadar yükseldi ve güneşli hava hakim oldu.

Antalya'da Halk Sahillere Akın Etti

Antalya'da güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi. Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenirken, diğerleri su sporlarıyla ilgilenmeyi tercih etti. Ayrıca, sahildeki kamp sandalyelerine oturup dinlenenler de vardı.

Sahil bandındaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapan ve bisiklet süren birçok kişi dikkat çekerken, bazıları ise parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeye fırsat buldu.

Kaynak: AA

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