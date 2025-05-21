Bodrum’da Deniz Dibi Temizliği! Çamaşır Makinesi Çıktı

Bodrum Belediyesi’nin “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla 11 yıldır sürdürdüğü Deniz Dibi Temizliği’nin ikinci durağı Gümbet oldu. Denizden 43 kg atık çıkarılırken, bir çamaşır makinesi dikkat çekti.

Bodrum’da Deniz Dibi Temizliği! Çamaşır Makinesi Çıktı

Bodrum Belediyesi, “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla 11 yıldır düzenlediği geleneksel Deniz Dibi Temizliği etkinliklerine devam ediyor. Bu yılki ikinci etap, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gümbet sahilinde gerçekleştirildi. Bodrum’un eşsiz maviliklerini koruma amacıyla yapılan etkinlikte, denizden çıkarılan atıklar arasında şaşırtıcı bir buluntu olan çamaşır makinesi dikkat çekti.

GÖNÜLLÜ DALGIÇLAR İŞ BAŞINDA

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, gönüllü belediye personelinden oluşan dalış ekibi katıldı. Çalışmalarda toplam 43 kilogram atık denizden çıkarıldı. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ve Meclis Üyesi Halil Eser de katıldı. Denizden çıkarılan atıklar, çevre farkındalığını artırmak amacıyla Gümbet sahilinde sergilendi.

'ÇEVRE DUYARLILIĞI ARTIYOR'

Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, denizden çıkan atık miktarında bir azalma gözlemlediklerini vurguladı. Özsert, “Belediye ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde deniz dibi temizlik etkinliklerimizde atık miktarında düşüş görüyoruz. Bu, çevreye olan duyarlılığın arttığını gösteriyor. Bodrum’un eşsiz koylarını ve denizlerimizi korumak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

BİR SONRAKİ DURAK: BİTEZ

Deniz Dibi Temizliği’nin bir sonraki durağı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Bitez Mahallesi olacak. Bodrum Belediyesi, her yıl farklı mahallelerde düzenlediği bu etkinlikle hem çevre temizliğine katkı sağlamayı hem de halkta çevre bilinci oluşturmayı hedefliyor. Gümbet’te ortaya çıkan çamaşır makinesi gibi sıra dışı atıklar ise deniz kirliliğine dair farkındalığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kaynak: İHA

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