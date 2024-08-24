Bitlis'te Kontrolden Çıkan Tır Devrildi: Onlarca Hayvan Öldü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken, dorsesinde bulunan 205 küçükbaş hayvandan 63'ü ise öldü.

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Bitlis'te Kontrolden Çıkan Tır Devrildi: Onlarca Hayvan Öldü

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Küçüksu köyü mevkiinde gece saatlerinde kaza meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FYG 554 plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada, araç içinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralanırken, dorsesinde yüklü bulunan 205 küçükbaş hayvandan 63'ü ise telef oldu.

Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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